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У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов

Цей штам, а також британський різновид COVID-19 є більш агресивними за попередні варіації.

У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
Фото: EPA/UPG

В Україні виявлені випадки зараження британським та південноафриканським штамами COVID-19, які є небезпечнішими за попередні варіації.

Про це заявив голова МОЗ України Максим Степанов, передає "Україна 24".

"Британський штам, який зараз в Україні, поширений по всій території країни. Ми пізно ввечері вчора отримали дані з Лондона, куди відправляли зразки - по всіх областях зафіксовано цей штам. Більш того, у нас в двох областях зафіксовано південноафриканський штам. Ці два штами є більш агресивними, вони змінюють клінічну картину. Лікарям зараз важко, тому що досить велика кількість важких хворих", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок повідомляв, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський, який на 70% заразніший від попередніх варіацій.

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