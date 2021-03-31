МОЗ очікує 4,9 млн доз вакцини у квітні-травні і до 37 млн доз до кінця року

Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.

Про це під час засідання уряду в середу сказав міністр Максим Степанов.

"Ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців - квітень і травень. Крім того, потенційно є ще 1,5 млн доз вакцини, які ми можемо отримати. Коли я говорю потенційно, це наші домовленості з Європейським Союзом", - пояснив він.

Степанов підкреслив, що Україна вже законтрактувала 22 млн доз вакцини від коронавірусу і планує законтрактувати ще 15 млн доз.

"Разом - 37 млн. Це всі ті вакцини, які ми отримаємо протягом цього року, щоб ми вакцинували переважну більшість дорослого населення України", - сказав він.

Нагадаємо, поки що Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/CoviShield та 215 тис. доз вакцини Sinovac/CoronaVac (яку поки що не використовують).