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Громадський транспорт у Львові перевели на роботу в режимі спецперевезень

Локдаун у місті продовжили до 12 квітня.

Громадський транспорт у Львові перевели на роботу в режимі спецперевезень
Фото: Lb.ua

Львівська комісія з питань ТЕБ та НС посилила карантинні обмеження та продовжила їхню дію на тиждень, до 12 квітня.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

"Транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено. Усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школи продовжують навчання у дистанційному режимі", - повідомив Садовий.

У громадському транспорті будуть перевозити лише працівників тих сфер, які забезпечують життєдіяльність міста. Це, зокрема, медики, працівники продуктових магазинів, банків, сфери енерго- і водозабезпечення, соціальних служб, прокуратури та інших установ.

Непродовольчі магазини у Львові працюють тільки на виніс і за попереднім замовленням, непродовольчі та змішані ринки мають бути закриті.

Зберігаються обмеження на роботу закладів харчування та заборона на проведення масових заходів.

За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій наказала повністю закрити кілька магазинів і ресторанів.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові діє з 19 березня. 

Зараз у Львові на стаціонарному лікуванні перебуває 940 пацієнтів з ковідом. З них у реанімаційному відділенні - 68 осіб, на апаратах штучної вентиляції легень — 25 осіб.

За добу в медзаклади Львова госпіталізували 114 осіб, виписали 69.

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