У Києві за добу зафіксували 1422 нових випадки ковіду

УКиєві за минулу добу зафіксували 1422 нових підтверджених випадки коронавірусу, загалом захворів 161 191 киянин.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, а також 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Померли за добу 33 пацієнти. Загалом з початку пандемії у столиці зафіксовано 3367 летальних випадків.

461 особа подолала коронавірус, загалом одужали 105 579 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.