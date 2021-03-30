У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві за добу зафіксували 1422 нових випадки ковіду

Померли 33 пацієнти.

У Києві за добу зафіксували 1422 нових випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

УКиєві за минулу добу зафіксували 1422 нових підтверджених випадки  коронавірусу, загалом захворів 161 191 киянин.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, а також 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Померли за добу 33 пацієнти. Загалом з початку пандемії у столиці зафіксовано 3367 летальних випадків.

461 особа подолала коронавірус, загалом одужали 105 579 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу  зафіксували 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також