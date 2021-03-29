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​ВООЗ: коронавірус передався людині від кажанів через проміжну ланку, штучне походження дуже малоймовірне

Серед "підозрюваних" - панголіни, коти та норки.

​ВООЗ: коронавірус передався людині від кажанів через проміжну ланку, штучне походження дуже малоймовірне
Фото: пресс-служба ДАЗВ

Спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Про це йдеться в проєкті фінального звіту ВООЗ та Китаю, пише агентство Associated Press, яке отримало чорновий варіант документу від неназваного дипломата в Женеві.

В доповіді представлено чотири можливих сценарія передачі коронавіруса людині:

  • передача через проміжну ланку отримала оцінку від "ймовірно" до "дуже ймовірно",
  • передача напряму від кажанів - "ймовірно",
  • передача через продукти харчування - "можливо, але малоймовірно",
  • витік з лабораторії - "дуже малоймовірно".

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020 році, дійсно знайдено у кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

Дуже схожі віруси було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.

Нагадаємо, що експерти ВООЗ працювали в Ухані, звідки коронавірус поширився по світу, в кінці січня - на початку лютого.

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