​ВООЗ: коронавірус передався людині від кажанів через проміжну ланку, штучне походження дуже малоймовірне

Спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Про це йдеться в проєкті фінального звіту ВООЗ та Китаю, пише агентство Associated Press, яке отримало чорновий варіант документу від неназваного дипломата в Женеві.

В доповіді представлено чотири можливих сценарія передачі коронавіруса людині:

передача через проміжну ланку отримала оцінку від "ймовірно" до "дуже ймовірно",

передача напряму від кажанів - "ймовірно",

передача через продукти харчування - "можливо, але малоймовірно",

витік з лабораторії - "дуже малоймовірно".

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020 році, дійсно знайдено у кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

Дуже схожі віруси було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.

Нагадаємо, що експерти ВООЗ працювали в Ухані, звідки коронавірус поширився по світу, в кінці січня - на початку лютого.