За добу в Україні – 11 932 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 27 березня в Україні було зафіксовано 11 932 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 203.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 052 особи, одужало – 3 343 і здійснено 76 335 тестувань: методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 374 випадки;
Вінницька область – 433 випадки;
Волинська область – 185 випадків;
Дніпропетровська область – 1 083 випадки;
Донецька область – 841 випадок;
Житомирська область – 791 випадок;
Закарпатська – 271 випадок;
Запорізька область – 310 випадків;
Івано-Франківська область – 307 випадків;
Київська область – 769 випадків;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 38 випадків;
Львівська область – 905 випадків;
Миколаївська область – 398 випадків;
Одеська область – 565 випадків;
Полтавська область – 174 випадки;
Рівненська область – 296 випадків;
Сумська область – 562 випадки;
Тернопільська область – 457 випадків;
Харківська область – 1 150 випадків;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 676 випадків;
Черкаська область – 253 випадки;
Чернівецька область – 407 випадків;
Чернігівська область – 323 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 644 063 особи, одужало – 1 300 625, летальних випадків – 31 954 і проведено ПЛР-тестувань – 7 983 023.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників. Летальних випадків – 290.