За добу в Україні – 11 932 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 27 березня в Україні було зафіксовано 11 932 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 203.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 052 особи, одужало – 3 343 і здійснено 76 335 тестувань: методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 374 випадки;

Вінницька область – 433 випадки;

Волинська область – 185 випадків;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки;

Донецька область – 841 випадок;

Житомирська область – 791 випадок;

Закарпатська – 271 випадок;

Запорізька область – 310 випадків;

Івано-Франківська область – 307 випадків;

Київська область – 769 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 905 випадків;

Миколаївська область – 398 випадків;

Одеська область – 565 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 296 випадків;

Сумська область – 562 випадки;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 1 150 випадків;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 676 випадків;

Черкаська область – 253 випадки;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 323 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 644 063 особи, одужало – 1 300 625, летальних випадків – 31 954 і проведено ПЛР-тестувань – 7 983 023.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників. Летальних випадків – 290.