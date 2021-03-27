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Чернігівська область з понеділка офіційно стане “червоною”

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. 

Чернігівська область з понеділка офіційно стане “червоною”
Фото: ukrinform.ua

У Чернігівській області з понеділка, 29 березня буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 29 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, – написав у своєму Телеграм-каналі Немчінов.

Зазначимо, рівень госпіталізації у регіоні за останні три дні становить 84,1, 85,3 і 88,3 на 100 тис. населення при встановленій максимальній межі 60.

Додамо,  “червоний” рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Нагадаємо, станом на 27 березня в Україні у “жовтій” карантинній зоні перебуває лише Херсонська область.

У “червону зону” відносено 13 з 24 регіонів країни: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Решта областей – "помаранчеві", у "зеленій" зоні немає жодної регіону України.

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