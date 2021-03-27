За добу найбільше нових випадків ковіду – на Львівщині та Одещині

За минулу добу. 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 290.
Госпіталізовано 4 747 осіб, одужало – 7 124, здійснено 123 500 тестувань: ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген – 45 530.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ –1 226 випадків;
Вінницька область – 724 випадки;
Волинська область – 370 випадків;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок;
Донецька область – 802 випадки;
Житомирська область – 813 випадків;
Закарпатська область – 353 випадки;
Запорізька область – 599 випадків;
Івано-Франківська область – 373 випадки;
Київська область – 1 273 випадки;
Кіровоградська область – 172 випадки;
Луганська область – 167 випадків;
Львівська область – 1 407 випадків;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 1 282 випадки;
Полтавська область – 673 випадки;
Рівненська область – 553 випадки;
Сумська область – 567 випадків;
Тернопільська область – 628 випадків;
Харківська область – 1 132 випадки;
Херсонська область – 174 випадки;
Хмельницька область – 822 випадки;
Черкаська область – 548 випадків;
Чернівецька область – 516 випадків;
Чернігівська область – 625 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіла 1 632 131 особа, одужало – 1 297 282, летальних випадків – 31 751 і проведено 7 945 044 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 25 беерзня в Україні зафіксували найбільшу за час епідемії кількість захворілих на ковід - 18 132. Померло 326 осіб.