За добу найбільше нових випадків ковіду – на Львівщині та Одещині

За минулу добу. 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 290.

Госпіталізовано 4 747 осіб, одужало – 7 124, здійснено 123 500 тестувань: ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген – 45 530.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ –1 226 випадків;

Вінницька область – 724 випадки;

Волинська область – 370 випадків;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок;

Донецька область – 802 випадки;

Житомирська область – 813 випадків;

Закарпатська область – 353 випадки;

Запорізька область – 599 випадків;

Івано-Франківська область – 373 випадки;

Київська область – 1 273 випадки;

Кіровоградська область – 172 випадки;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 1 407 випадків;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 1 282 випадки;

Полтавська область – 673 випадки;

Рівненська область – 553 випадки;

Сумська область – 567 випадків;

Тернопільська область – 628 випадків;

Харківська область – 1 132 випадки;

Херсонська область – 174 випадки;

Хмельницька область – 822 випадки;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 516 випадків;

Чернігівська область – 625 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 632 131 особа, одужало – 1 297 282, летальних випадків – 31 751 і проведено 7 945 044 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 25 беерзня в Україні зафіксували найбільшу за час епідемії кількість захворілих на ковід - 18 132. Померло 326 осіб.