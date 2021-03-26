Поставки вакцини в рамках COVAX очікуються в кінці березня-на початку квітня, - Степанов

Він додав, що в квітні також мають бути здійснені поставки вакцини Covishield (AstraZeneca).

Поставки вакцин в рамках глобальної програми COVAX очікуються в кінці поточного або на початку наступного місяця.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вакцини за механізмом COVAX Україна повинна отримати в кінці березня - початку квітня", - сказав міністр.

Він додав, що в квітні також мають бути здійснені поставки вакцини Covishield (AstraZeneca).

"У нас по всіх контрактах повністю здійснена оплата. Ще 1,5 млн доз вакцини Covishield ми повинні були отримати до кінця березня по проплачені контрактом. Зараз ми не отримали дозвіл уряду Індії на експорт. Я думаю, що ми почнемо її отримувати в квітні", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в рамках глобальної програми COVAX Україні виділено 1 776 000 доз вакцини від AstraZeneca/Oxford.