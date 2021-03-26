Хмельницький теж посилює карантинні обмеження

У Хмельницькому, який перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом прийнято додаткові посилені заходи карантину.

Про це свідчить рішення міської комісії ТЕБ і НС від 26 березня, пише Незалежний громадський портал.

Так, з понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи. Натомість середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі розташованих в торговельно-розважальних центрах;

робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Раніше повідомляли, що посилити карантин вирішили у Тернополі. Натомість у "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи.