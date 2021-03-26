Печерський суд заблокував низку українських видань
Печерський суд заблокував низку українських видань
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
Що відбувається в мирному процесі
Що відбувається в мирному процесі
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Хмельницький теж посилює карантинні обмеження

Рішення ухвалила міська комісія.

Хмельницький теж посилює карантинні обмеження
Фото: EPA/UPG

У Хмельницькому, який перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом прийнято додаткові посилені заходи карантину.

Про це свідчить рішення міської комісії ТЕБ і НС від 26 березня, пише Незалежний громадський портал.

Так, з понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи. Натомість середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі розташованих в торговельно-розважальних центрах;
  • робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
  • робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Раніше повідомляли, що посилити карантин вирішили у Тернополі. Натомість у "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також