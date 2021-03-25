Перша партія китайської вакцини CoronaVac прибула в Україну

Літак, яким доставляє вакцину, мав прибути за розкладом о 19:15, однак приземлився раніше цього часу.

До столичного аеропорту "Бориспіль" доставлена перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Зазначається, що рейс TK 459 "Стамбул-Київ", яким група компаній “Лекхім” доставляє вакцину, мав прибути за розкладом о 19:15, однак приземлився раніше цього часу.

Раніше сьогодні пресслужба посольства України в Китаї повідомила, що перша партія із замовлених Україною 1 млн 915 тис. вакцин проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech вирушила в Україну .

Раніше китайську вакцину Sinovac планували поставити до 15 березня. Обсяг першої партії мав становити 700 тисяч доз.

Сьогодні голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що постачальник китайської вакцини компанія "Лекхім" пообіцяла привезти в Україну 200 тисяч доз. Після того, як привезуть, згідно із законодавством має ще бути лабораторний контроль.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.

У ДП "Медзакупівлі" стверджують, що досі чекають документів з підтвердженням ефективності препарату.

Нагадаємо, що в кінці лютого Україна отримала першу і поки єдину вакцину від коронавірусу AstraZeneca/CoviShield в обсязі 500 тисяч доз. Станом на 25 березня з цієї партії залишилось десь 340 тисяч доз.