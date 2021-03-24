"Лекхім" анонсував поставку вакцини CoronaVac, ДП "Медзакупівлі" чекає на підтвердження ефективності препарату

Відповідно до умов договору, перша партія вакцини мала бути передана та прийнята ДП "Медзакупівлі" не пізніше 6 березня 2021 року.

Компанія "Лекхім" оголосила про поставку в Україну першої партії китайської вакцини CoronaVaс 25 березня, не дивлячись на те, що ДП "Медзакупівлі" не надало підтвердження про готовність її прийняти.

Про це повідомляє DT.UA.

“Про поставку першої партії вакцини ПрАТ “Лекхім” повідомило ДП “Медичні закупівлі України” 4 березня, однак до цього часу ДП “Медичні закупівлі України” не підтвердило готовність прийняти вакцину танеповідомило місце поставки”, - йдеться у листі АТ “Лекхім”, який був розісланий ЗМІ.

Наприкінці грудня 2020 року ДП “Медзакупівлі України” уклало контракт із “Лекхім” на постачання в Україну 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Документом передбачено, що поставка в Україну першої партії 700 тисяч доз вакцини мала відбутися протягом 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина CoronaVac зареєстрована в Китаї. Отже, відповідно до умов договору, перша партія мала бути передана та прийнята ДП “Медзакупівлі” не пізніше 6 березня 2021 року.

При порушенні строків поставки “Лекхім” має сплатити пеню у розмірі 0,1% від ціни всієї продукції за кожний день затримки. За порушення строку поставки вакцини понад 30 календарних днів -- додатковий штраф у розмірі 7% від ціни продукції.

У ДП "Медичні закупівлі" на запит DT.UA повідомили, що з 6 березня ДП нараховує "Лекхім" пеню через порушення строку поставки вакцини. У відомстві також наголосили, що "Лекхім" вже порушив передбачені умови поставки, оскільки не надав необхідний пакет документів, зокрема сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.

В договорі також закладено вимогу щодо мінімальної ефективності вакцини у 70%. Підтвердження такого рівня ефективності для CoronaVac наразі немає.

На свій запит до МОЗ стосовно підтвердження відповідності даних з ефективності вакцини, ДП "Медзакупівлі України" відповідь не отримало.

Крім того, як стверджує ДП "Медзакупівлі", "Лекхім" має надати висновки про якість ввезеної вакцини, провівши лаборатрний аналіз, який може тривати до 14 днів.

"Незважаючи на всі, вище перераховані неузгодженості, "Лекхім" тим не менше заявляє про те, що везе вакцину в Україну. Що це може означати? Скоріше за все, “Лекхім” везе в Україну вакцину CoronaVac на рітейл, для комерційного продажу. Щоб після надання висновків про якість вакцини і в разі відмови МОЗ від партії, сплатити пеню, повернути гроші за договором, і не витрачати зайвий час на доставку. Попит на вакцину великий. Бажаючих вакцинуватися в країні більш, ніж вакцин", - припускає видання.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.