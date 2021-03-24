НАН: добова захворюваність на ковід може сягнути 30 тисяч

Від початку підйому до піку в середньому проходить два місяці.

У Національній академії наук припускають, що на початку квітня в Україні будуть реєструвати до 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

Про це сказано у свіжому прогнозі Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 15-16 тисяч в період 24-30 березня та 20 тисяч в період 31 березня - 6 квітня. Але ймовірний інтервал на початку квітня поки що є дуже широким - від 11 тисяч до 31 тисячі нових випадків. До результатів прогнозу необхідно ставитись обережно, підкреслили в НАН.

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

В той же час у "червоних" областях Західної України захворюваність йтиме на спад.

"Позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють три області – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та летальних випадків на одиницю населення", - сказано в прогнозі.

За останній тиждень середня кількість нових виявлень в Україні піднялася до 12650 осіб на день, що є оновленням середньотижневого максимуму осінньої хвилі.

Середня кількість летальних випадків зросла до 248 смертей на день у середньому за останній тиждень.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 1,26.

НАН також зазначає, що статистика Західної України свідчать про те, що період часу між початком зростання та досягнення пікових значень кількості нових реєстрацій склав близько двох місяців, а пікова смертність перевищила пікову смертність осінньої хвили приблизно вдвічі. "Подібна динаміка виглядає реалістичним сценарієм і для країни в цілому", - сказано в прогнозі.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби. Було госпіталізовано 5 438 хворих, померли 342 людини, що стало найбільшим показником за весь період епідемії.