У Києві виявили ще понад тисячу хворих на коронавірус, 32 людини померли

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили 1 050 нових випадків коронавірусної недуги, 32 хворих на коронавірус померли.

Про це у телеграм-каналі повідомляє пресслужба КМДА.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (232), Деснянському (190) та Дніпровському (148) районах.

"До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнтів. Госпіталізованих з підозрою на COVID - 528", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу хворобу подолали 845 киян.

Підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже 154 036. Коронавірус подолали 102 789 мешканців столиці. За період пандемії у Києві зафіксовано 3 114 летальних випадків від вірусу.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні зафіксовано найбільше з початку пандемії пов’язаних із ковідом смертей. 22 березня померли 333 людини, одужали від коронавірусу 8 044 пацієнти. Із 11 476 нових випадків ковіду найбільше виявили на Одещині (1122), в Києві (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.