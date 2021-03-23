У Німеччині продовжать локдаун до 18 квітня і посилять його на великодні свята

Канцлер ФРН Ангела Меркель і глави федеральних земель вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на час великодніх свят. Рішення ухвалене у зв’язку з різким зростанням числа заражень коронавірусом SARS-CoV-2, передає DW.

За підсумками 15-годинної зустрічі з главами урядів федеральних земель Меркель заявила, що з метою боротьби з пандемією громадське, економічне та приватне життя в Німеччині на час великодніх свят повинно бути обмежене так сильно, як ніколи раніше.

"Ситуація дуже і дуже серйозна", - підкреслила Меркель.

Згідно з рішенням, Страсні четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступна за нею субота в Німеччині традиційно неробочі дні. Таким чином, "протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома", - підкреслила канцлер.

Усі торгові точки на цей термін припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті. Згідно з рішенням канцлера і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях ці п'ять днів повністю заборонені.

Уряд ФРН закликав церкви і релігійні громади вести великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірусну інфекцію.

В регіонах, де індекс заражень за тиждень перевищує 100 на 100 тисяч осіб, можуть посилити обмеження соціальних контактів, ввести обмеження на вихід з дому, а також зобов'язати носити медичні маски в приватних автомобілях.

Крім того, для тих, хто виїжджає на відпочинок за кордон, введуть загальний обов'язок проходити тестування перед зворотним рейсом. Повернення до Німеччини буде можливим тільки при наявності тесту.

Уряд ФРН планує розширити тестування учнів і педагогів в школах і дитячих садах "якомога швидше, щоб робили два тести на тиждень". Також планується виділити додаткову фінансову допомогу фірмам, які найсильніше постраждали від пандемії.

Локдаун, який діє у Німеччині з 16 грудня 2020 року, наразі продовжили до 18 квітня. Жителів закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Дозволені зустрічі до п'яти чоловік з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня - книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища, поступово відновлюють роботу музеї та галереї.