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На ковід в Україні найбільше хворіють у віковій групі старше 50 років, - Ляшко

Структура захворюваності за віком з 2020 року практично не змінилася.

На ковід в Україні найбільше хворіють у віковій групі старше 50 років, - Ляшко
Фото: EPA/UPG

В Україні серед хворих на COVID-19 найбільша частка - люди старше 50 років.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Люди похилого віку все ще у червоній зоні ризику. Найбільше хворих людей – у вікових групах 50-59 років, а також 60 років і старше", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні структура захворюваності за віком практично не змінилася з 2020 року.

"Останнім часом було багато інформації про те, що на коронавірус стали більше хворіти молоді люди, на відміну від 2020 року, коли хворіли переважно люди віком 60+. Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих із серпня 2020 року до березня 2021 року. Такий самий аналіз зробили і щодо вікової частки померлих із діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже не змінилася", - сказав він.

Заступник міністра додав, що останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, у цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання.

"75-80% усіх летальних випадків реєструють саме у цій віковій групі. Саме тому ця група є пріоритетною для вакцинації, і їх вакцинація розпочнеться відразу після медиків", - сказав він.

За словами Ляшка, журнал The Lancet опублікував дані про те, що ймовірність повторного інфікування COVID-19 вище у віковій групі 65 і старше - у 47,1% випадків перенесена хвороба захистила від повторного інфікування. Водночас для людей молодше 65 років такий показник становить 80,5%.

Заступник міністра також наголосив, що ефективність вакцини AstraZeneca у віковій групі 65+ складає 80%.

"Нещодавно також оприлюднили результати третьої фази клінвипробування вакцини AZD1222 (AstraZeneca), яке завершилося в США. У віковій групі 65 років і старше ефективність вакцини становить 80%. Загалом вакцина продемонструвала ефективність 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% - проти важкого перебігу і госпіталізації", - сказав він.

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