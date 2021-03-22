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Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca

Препарат захищає від тяжкого перебігу і не дає тромбів.

Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Результати третьої фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca, які проводилися у США, підтвердили її високу ефективність та безпечність.

Про це компанія повідомила на своєму сайті в понеділок, 22 березня.

Дослідження, в якому взяли участь 32 449 осіб, засвідчило 100%-ву ефективність вакцини проти тяжкого перебігу COVID-19 та госпіталізації.

Ефективність проти хвороби загалом - 79%. Це означає, що невеликі шанси захворіти залишаються навіть після вакцинації, але перебіг хвороби буде легким, без загрози для життя.

Американські дослідники не виявили зв’язку між препаратом та ризиком утворення тромбів. Через таке побоювання у березні ряд країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Вакцина продемонструвала ефективність серед осіб будь-якого віку (20% учасників дослідження були старше 65 років) та етнічної приналежності.

Реальна ефективність вакцини може бути навіть вищою, оскільки учасникам дослідження робили дві дози щеплення з інтервалом у чотири тижні, а не три місяці, як радять тепер.

"Ці висновки підтверджують попередні результати, зафіксовані під час випробуваннm AZD1222 серед дорослого населення, але вперше бачити подібні результати ефективності серед людей старше 65 років - це захоплююче", - прокоментувала результати досліджень американський професор Енн Фолсі.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна в Україні.

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