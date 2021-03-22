За добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні діагностували 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 026 осіб. 157 пацієнтів померли. Одужали 2 993 особи. За добу було здійснено 34 129 тестувань, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842. Від ускладнень захворювання померли 30 098 українців.
Всього було проведено 7 681 388 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 349 випадків;
- Вінницька область – 513 випадків;
- Волинська область – 186 випадків;
- Дніпропетровська область – 455 випадків;
- Донецька область – 210 випадків;
- Житомирська область – 580 випадків;
- Закарпатська – 289 випадків;
- Запорізька область – 189 випадків;
- Івано-Франківська область – 241 випадок;
- Київська область – 557 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 937 випадків;
- Миколаївська область – 301 випадок;
- Одеська область – 745 випадків;
- Полтавська область – 130 випадків;
- Рівненська область – 125 випадків;
- Сумська область – 289 випадків;
- Тернопільська область – 276 випадків;
- Харківська область – 456 випадків;
- Херсонська область – 86 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 247 випадків;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило індикаторні ознаки для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду: Київська область потрапила у ”червону” зону.
Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня. З 23 березня там буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.
Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.