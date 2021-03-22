За добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні діагностували 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 026 осіб. 157 пацієнтів померли. Одужали 2 993 особи. За добу було здійснено 34 129 тестувань, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842. Від ускладнень захворювання померли 30 098 українців.

Всього було проведено 7 681 388 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило індикаторні ознаки для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду: Київська область потрапила у ”червону” зону.

Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня. З 23 березня там буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.