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За добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадки ковіду

Госпіталізовано 3 026 осіб,157 пацієнтів померли

За добу в Україні зафіксували 7 893 нових випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні діагностували 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 026 осіб. 157 пацієнтів померли. Одужали 2 993 особи. За добу було здійснено 34 129 тестувань, зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842. Від ускладнень захворювання померли 30 098 українців.

Всього було проведено 7 681 388 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Статистика у регіонах за добу:

  • м. Київ – 349 випадків;
  • Вінницька область – 513 випадків;
  • Волинська область – 186 випадків;
  • Дніпропетровська область – 455 випадків;
  • Донецька область – 210 випадків;
  • Житомирська область – 580 випадків;
  • Закарпатська – 289 випадків;
  • Запорізька область – 189 випадків;
  • Івано-Франківська область – 241 випадок;
  • Київська область – 557 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 937 випадків;
  • Миколаївська область – 301 випадок;
  • Одеська область – 745 випадків;
  • Полтавська область – 130 випадків;
  • Рівненська область – 125 випадків;
  • Сумська область – 289 випадків;
  • Тернопільська область – 276 випадків;
  • Харківська область – 456 випадків;
  • Херсонська область – 86 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 247 випадків;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило індикаторні ознаки для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду: Київська область потрапила у ”червону” зону.

Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня. З 23 березня там буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.

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