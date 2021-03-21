У лікарнях Харкова не вистачає місць для хворих на ковід, - ЗМІ

Станом на ранок 21 березня в лікарні, розрахованій на 300 місць, знаходилося 296 пацієнтів.

Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Newsroom з посиланням на лікаря-інфекціоніста, консультанта обласної інфекційної лікарні Володимира Корсунова.

За його словами, станом на ранок 21 березня в лікарні, розрахованій на 300 місць, знаходилося 296 пацієнтів з важким перебігом хвороби.

Ексрадник голови Харківської обласної державної адміністрації, волонтер Наталя Попова опублікувала в Facebook фото з Харківської міської лікарні №13, на якому видно що ліжка з пацієнтами стоять в коридорах.

Також волонтер повідомила, що дві останні ночі швидкі везли пацієнтів з ковідом із Харкова в лікарні Богодухова і Чугуєва, і тепер ці медустанови теж заповнені.

Сьогодні у центрі Харкова пройшов хресний хід, організований Харківською єпархією Української православної церкви (Московський патріархат), передає NewsRoom.

Нагадаємо, 20 березня в Харківській області захворіли на ковід 879 осіб, 12 пацієнтів померли. У період пандемії в регіоні від ускладнень померли 1803 людини.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило індикаторні ознаки для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду: Київська область потрапила у ”червону” зону.