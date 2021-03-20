У ЗСУ на коронавірус захворів ще 191 військовий

У п’ятницю, 19 березня у Збройних силах України зареєстровано 191 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на 20 березня в українській армії ковідом хворіє 1980 осіб.

Всього за час пандемії одужало 17292 особи, летальних випадків – 52. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 528 осіб.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11104 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 1714 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 882 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб. Найбільше хворих у Києві та на Львівщині.