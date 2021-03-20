У Броварах відкрили кафе, де працюватиме молодь із синдромом Дауна та з аутизмом
У Броварах відкрили кафе, де працюватиме молодь із синдромом Дауна та з аутизмом
Рада проведе два позачергові засідання для скасування літнього часу і зняття відповідальності з виробників вакцин (оновлено)
Рада проведе два позачергові засідання для скасування літнього часу і зняття відповідальності з виробників вакцин (оновлено)
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Київська область посилила карантин з 21 березня
Київська область посилила карантин з 21 березня
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
У Верховній Раді не вистачило голосів за скасування переходу на літній час
У Верховній Раді не вистачило голосів за скасування переходу на літній час
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ на коронавірус захворів ще 191 військовий

Госпіталізовано 13 осіб.

У ЗСУ на коронавірус захворів ще 191 військовий
Фото: slovoidilo.ua

У п’ятницю, 19 березня у Збройних силах України зареєстровано 191 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на 20 березня в українській армії ковідом хворіє 1980 осіб. 

Всього за час пандемії одужало 17292 особи, летальних випадків – 52. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 528 осіб. 

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11104 осіб отримали 1 дозу вакцини. 

З них 1714 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 882 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб. Найбільше хворих у Києві та на Львівщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також