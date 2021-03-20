Марина Порошенко: центральна влада перекладає свою відповідальність за ситуацію з ковідом на місцеве самоврядування

На її думку, влада власним прикладом показувала, як не треба дотримуватись всіх необхідних правил для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію.

В Україні темпи поширення коронавірусу під час третьої хвилі вимагають невідкладних заходів з боку центральної влади. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, повідомили у пресслужбі "Євросолідарності".

Вона нагадала, як ще два тижні тому попереджала про те, що столиця вже на порозі "червоної" зони.

"Я говорила про те, що нас очікує попереду «червона» зона, і ми входимо в небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України", – говорить Марина Порошенко.

На її думку, влада власним прикладом показувала, як не треба дотримуватись всіх необхідних правил для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію. За словами Порошенко, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на органи місцевого самоврядування.

"Після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, переповнені лікарні. У нас зараз спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові", – наголошує голова профільної комісії.

Порошенко наголосила на необхідності визначення центральною владою чіткіх пріоритетів для всієї України.

"«Європейська Соліарність» дійсно свого часу запропонувала п`ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу на території України, але жодного пункту з цього не було виконано", – пояснює Марина Порошенко.

Як відомо, "Європейська Солідарність" ще торік запропонувала комплексний антиковідний план. Лідер партії Петро Порошенко вимагав негайно спрямувати всі кошти "ковідного фонду" на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців. А також проведення масової вакцинації, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу та медичні послуги. «Європейська Солідарність» також пропонувала внести витрати на лікування ковіду у податкову знижку для громадян.

Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді України вимагає негайно скликати засідання РНБО щодо критичної ситуаціі з поширенням коронавірусу в Україні та зриву вакцинації.