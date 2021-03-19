Забродський: зволікання із розслідуванням "вагнергейту" наражає на небезпеку українських розвідників

Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць, вважає генерал.

Зволікання із створенням ТСК по справі «вагнерівців» є небезпечним для українських розвідників, які були залучені до спецоперації. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць прямо до головних зацікавлених споживачів – до Кремля», – наголосив Забродський.

«По-друге, істину потрібно встановити не лише для того, щоб покарати винних, але й для відновлення довіри західних партнерів, яку ціною неабияких зусиль було встановлено протягом 2014-2018 років. Саме шляхом очистки державного сектору від кремлівських шпигунів», – переконаний генерал Забродський.

За його словами, розвіддані партнерів вкрай важливі для забезпечення обороноздатності нашої країни. «Несподіваний і немотивований зрив спецоперації завдав удару по цій довірі, можливо, на роки вперед. І відновлення такої довіри, в першу чергу, є нашим національним інтересом», – говорить народний депутат.

Він зауважив, що ПВК «Вагнер» є міжнародною терористичною організацією, яка створює найбруднішу роботу і виконує її саме для путінського режиму по всій земній кулі.

«На них – кров українських військових і цивільних громадян. У складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття маладійського Боїнгу МН-17 під Торезом. Терориста, причетного до збиття транспортного ІЛ-76 під Луганським аеропортом. Терориста, причетного до збиття АН-26 під Луганськом», – нагадав Забродський.

«За лічені години до успішного затримання військових злочинців імовірний «кріт» у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів злочинів путінського режиму проти України», – констатує представник «Євросолідарності».

«Розслідування таких справ є питанням честі для нашої країни. Українські військовослужбовці і співробітники спецслужб мають свідчити лише перед українськими державними органами і парламентською слідчою комісією. Ми ще раз наголошуємо, що створення ТСК і встановлення істини по цій справі є питанням національної безпеки України. Яке б мало об’єднати всіх парламентарів у Верховній Раді України», – резюмує бойовий генерал.