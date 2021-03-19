Кличко заявив при вихід на фінальну стадію будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Наприкінці весни буде готовий заїзд на міст з Верхнього Валу.

Попри складну ситуацію, роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу та показав відео про те, як будують мостовий переход, що сполучатиме Поділ, Воскресенський масив та житловий масив Троєщина.

«Я вчора був на об'єкті – проводив там робочу нараду. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході, попри складну епідеміологічну ситуацію, будівництво продовжується. Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію. Наприкінці весни буде готовий заїзд на міст з Верхнього Валу», – додав Кличко.

Мер повідомив, що триває також монтаж бар’єрних огорож на об'єкті, будівництво тунелів метрополітену та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне положення.

«Роботи тривають і на Лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів. Зараз ми пішли іншим шляхом – пісок доставляємо баржами, потім – тимчасовими понтонами до місця будівництва», – зауважив Віталій Кличко і пояснив, що наразі відселення мешканців Русанівських садів майже завершено.

Він зазначив, що на ділянках об’єкта працюють близько 30 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів, а міська влада – контролює.

«Стосовно фінансування – місто виконує зобов'язання. Ключове завдання, щоб будівництво не зупинилося. І ми все для цього робимо. Бо, хоч пандемія і внесла свої корективи, ми повинні запустити цього року автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом», – підсумував Віталій Кличко.