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Київ опиниться в "червоній" зоні за "кілька днів, максимум тиждень", - Кличко

У столиці госпіталізовано 3700 хворих, місця швидко закінчуються.

Київ опиниться в "червоній" зоні за "кілька днів, максимум тиждень", - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що столиця вже через декілька днів опиниться в "червоній" карантинній зоні.

Про це він сказав у середу в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Час іде на декілька днів, максимум тиждень", - заявив мер.

"Останні тижні ми бачимо підвищення кількості захворювань. Якщо після локдауну у нас були сотні захворілих на добу, то зараз ситуація ускладнюється з кожним днем. Наприклад, вчора 1000 людей захворіли, сьогодні майже 1200. Збільшилась кількість госпіталізованих, вірус мутує, стає агресивнішим. Лише вчора було госпіталізовано 700 людей. Зараз у лікарнях перебувають 3700 хворих. Загалом кількість місць у лікарнях Києва – 4500", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється на території регіонів із значним поширенням COVID-19. Зараз в Україні у "червоній" зоні перебувають чотири області: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська і Житомирська.

Окремі міста, наприклад, Вінниця та Львів, самі вирішили ввести у себе карантинні обмеження "червоної" зони, не чекаючи рішення з Києва.

На території шістнадцяти областей та Києва встановлено попереджувальний "помаранчевий" рівень карантину.

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