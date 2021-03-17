В Житомирі почали закінчуватися місця для хворих на ковід. З нинішніми темпами міські лікарні будуть заповнені вщерть вже через тиждень.

Про це йшлося 17 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради.

"На сьогодні на ранок в лікарні №1 знаходиться 188 пацієнтів, в лікарні №2 – 205, орієнтовно госпіталізація за добу – 37, але декілька днів поспіль у нас було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання. Дуже багато звернень до сімейних лікарів. Якщо зазвичай було 150-200 заборів ПЛР, то за вчора було 450. Але по даним на сьогодні по місту Житомиру зафіксовано ще плюс 205 за добу і завтра ми теж можемо очікувати збільшення цих показників. Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", – цитує місцеве видання "Житомир.Інфо" заступницю міського голови Марію Місюрову.

Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. "Це фактично нам на тиждень, якщо не зміниться ситуація", - сказав Сухомлин.

Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

"Будемо звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню", – додала Місюрова.

Нагадаємо, що Житомирська область з 3 березня знаходиться в "червоній" карантинній зоні. Зараз там щодня реєструють до 500-600 випадків коронавірусної хвороби, а рівень госпіталізацій - один з найвищих по країні.