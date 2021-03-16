В Україні розробили шаблон свідоцтв про вакцинацію

В Україні вже розробили шаблон свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу. Однак Міністерство охорони здоров’я чекає висновку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я про доцільність їх застосування.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заіка.

За його словами, наразі інформація про будь-яке щеплення, в тому числі проти COVID-19, заноситься в електронну систему охорони здоров'я eHealth.

"Маючи дані в електронній системі охорони здоров'я, немає перешкод надати зокрема і сімейному лікарю таке свідоцтво (до речі, зразки яких уже розроблені) і зазначити там факт вакцинації, отримання всіх необхідних щеплень. Таких адміністративних і бюрократичних перепон до цього вже немає. Наразі ми очікуємо остаточного рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського союзу щодо необхідності запровадження цих норм", - сказав Заіка.

Як альтернативу розробленому шаблону свідоцтва про вакцинацію Україна може використовувати уніфікований для всіх країн зразок цього документа, якщо його запровадять, пояснили в ЦГЗ.

Механізм видачі таких свідоцтв буде схожий на аналогічний, застосовуваний під час вакцинації від жовтої лихоманки, випливає зі слів Заіки.

"Є свідоцтво жовтого кольору з певною голограмою, вноситься відмітка про вакцинацію і ставиться номер вакцини. І та країна, яка є ендемічною до цього захворювання, не надасть можливості відвідати цю країну за відсутності цього щеплення", - зазначив співробітник Центру громадського здоров'я.

Заіка вважає, що сфальсифікувати українське свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу не вийде.

"Наприклад, і Центр громадського здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я не фіксувало випадків фальсифікації щодо вакцинації від жовтої лихоманки. Є свідоцтва встановленого зразку, до яких мають доступ саме ті, хто надає цю послугу з вакцинації. Інших доступів немає", - підкреслив він.

Нагадаємо, в середині лютого в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід. Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

Дискусії з питання запровадження "паспорту вакцинації" також тривають у Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19.

ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації". В організації вважають, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, несправедливо.