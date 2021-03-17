​У Тернополі через ковід помер голова міського суду

Голова Тернопільського міськрайонного суду Роман Грицак помер через коронавірусну хворобу.
Про смерть судді повідомляється на сайті суду.
"16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області", - сказано в повідомленні.
Місцеве видання "20 хвилин" з посиланням на співробітників суду пише, що у Грицака був ковід, він лежав у лікарні швидкої допомоги.
Стан судді почав погіршуватися 5 березня, внаслідок хвороби в нього було уражено 70% легень. 13 березня суддю під'єднали до ШВЛ, а 16 березня він помер.
Грицак працював у міському суді Тернополя з 2001 року, очолював його з квітня 2014 року.
Нагадаємо, що 16 березня в Тернопільській області померло 14 хворих з коронавірусною інфекцією, загалом в Україні - 289.