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​У Тернополі через ковід помер голова міського суду

Роман Грицак очолював суд майже сім років.

​У Тернополі через ковід помер голова міського суду
Фото: tem.te.court.gov.ua

Голова Тернопільського міськрайонного суду Роман Грицак помер через коронавірусну хворобу.

Про смерть судді повідомляється на сайті суду.

"16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Місцеве видання "20 хвилин" з посиланням на співробітників суду пише, що у Грицака був ковід, він лежав у лікарні швидкої допомоги.

Стан судді почав погіршуватися 5 березня, внаслідок хвороби в нього було уражено 70% легень. 13 березня суддю під'єднали до ШВЛ, а 16 березня він помер.

Грицак працював у міському суді Тернополя з 2001 року, очолював його з квітня 2014 року.

Нагадаємо, що 16 березня в Тернопільській області померло 14 хворих з коронавірусною інфекцією, загалом в Україні - 289.

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