Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом

Львівська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 19 березня ввести у місті карантинні обмеження "червоного" рівня. Вони діятимуть щонайменше до 28 березня.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

З суботи в місті припиняють роботу всі заклади культури (театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики), а заклади громадського харчування будуть працювати тільки "на виніс" та доставку.

У торгових центрах закривають всі магазини, крім продуктових, аптек та зоомагазинів. Господарським магазинам можна буде тільки видавати замовлення.

Салони краси та спортивні зали зможуть працювати, але за індивідуальним попереднім записом.

Молодша школа йде на весняні канікули, а старші класи вчитимуться дистанційно.

Всі масові заходи відкладаються до кращих часів.

"Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну і ухвалювати такі рішення негайно? Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції", - заявив Садовий.

Нагадаємо, що Львівська область знаходиться в "помаранчевій" карантинній зоні. В регіоні перевищено індикативний показник "Коефіцієнт виявлення випадків інфікування" та стрімко збільшується рівень госпіталізацій.

За останню добу коронавірус підтвердили у 497 жителів Львова.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 135 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 106 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 300 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні - 84 пацієнти, у 4-тій міській лікарні - 1 пацієнт, у пологовому — 31 пацієнтка.

Загалом в стаціонарах перебуває 657 осіб: 549 з них має ковід, 50 — у реанімації, 15 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 61 особа, виписано — 39.