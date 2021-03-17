Віталій Кличко назвав матч Ліги Європи "Шахтар" - "Рома" "другим Буковелем"

Мер Києва не в захваті від завтрашнього матчу.

Мер Києва Віталій Кличко побоюється, що проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Рома" завтра на НСК "Олімпійський" з уболівальниками може спровокувати вибух поширення коронавірусу в столиці.

У зв'язку із цим Кличко закликав посилити обмеження в помаранчевій зоні карантину.

"Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду.

Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів і кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань", - цитує Кличка "Новое время".

"Тому що, наприклад, на четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїде багато глядачів - до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - підсумував мер Києва.

Тим часом "Шахтар" вирішив в односторонньому порядку обмежити кількість глядачів на стадіоні.

"Перш за все, хотів би зазначити, що, з огляду на погіршення епідеміологічної ситуації в Києві зокрема і в Україні загалом, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону. Здоров'я - первинна цінність, тому, незважаючи на дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30% місткості НСК "Олімпійський"), ми знизили цифру до 20% - це близько 14 тисяч максимум", - цитує комерційного директора ФК "Шахтар" Дмитра Кириленка пресслужба "гірників".