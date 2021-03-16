УЄФА висунув обов'язкову вимогу до міст-організаторів Євро-2020 для прийняття матчів

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив, що вболівальники на стадіоні є обов'язковою вимогою до міст, які збираються приймати Євро-2020.

"Є кілька сценаріїв, але ми точно не розглядаємо можливості проведення матчів Євро без уболівальників. Кожне місто має гарантувати, що фанів допустять на трибуни", - цитує функціонера Sky Sports.

"В ідеалі ми хочемо провести турнір так, як планували - у 12 містах. Якщо не вдасться, то будемо скорочувати число міст. Фінальне рішення приймемо 20 квітня", - заявив Чеферін.

Раніше повідомляли, що УЄФА готовий скоротити кількість міст, якщо влада не підтвердить можливості допускати глядачів.

Збірна України повинна проводити матчі в Бухаресті й Амстердамі.