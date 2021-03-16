Суркіс заявив про готовність допомогти Ярославському у відродженні "Металіста"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував бажання бізнесмена Олександра Ярославського відродити "Металіст".

Суркіс заявив, що повністю підтримує ініціативу експрезидента харківського клубу і навіть висловив готовність допомогти Ярославському на певному етапі.

"Я завжди говорив і Ярославському, і всюди говорив, що дуже шкода, що така людина пішла з футболу. Тому що він дійсно любив свою команду, футбол. І він уболівав за свою команду. Так, ми лаялися, сперечалися, з'ясовували стосунки, але він так само, як і я, боровся за свою команду", - заявив президент "Динамо" в інтерв'ю Циганик Live.

"Згадайте ті матчі: "Дніпро" - "Металіст", "Шахтар" - "Динамо", "Шахтар" - "Металіст", "Динамо" - "Дніпро", "Карпати"... Це був чемпіонат європейського рівня з такими значущими командами. Звичайно, багато команд пішли в небуття, багато хто не зміг з якихось причин тягнути, хтось міг, але кинув", - зазначив з ностальгією Суркіс.

"Ярославський пояснив, чому він пішов з футболу - йому ні в чому дорікнути. Але якщо він хоче відродити в Харкові футбол, то йому всіляко повинна допомагати громадськість, усі, хто може. Ба більше, скажу відверто, якщо я можу чимось допомогти на якійсь стадії: у формуванні команди, футболістами, у нас прекрасно працює дитячо-юнацька школа. На якомусь етапі я готовий допомогти. Мине якийсь час, і ця команда буде на досить високому рівні, знаючи амбіції Олександра Ярославського. Усіляко йому за це аплодую", - заявив Суркіс.

"А я не боюся конкуренції. Це були чудові ігри, це було видовище. Єдине, з чим я не можу погодитися, то це ультиматум уболівальникам, що вони повинні приходити по 30 тисяч на стадіон. Він так звик до цього. Якщо буде хороший якісний футбол, то їх і не треба буде заганяти на стадіон, вони самі будуть приходити", - переконаний президент "Динамо".

Ярославський не виключає, що відродить "Металіст" на базі харківського "Металу", який виступає у Другій лізі.