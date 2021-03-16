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Мессі підкорився черговий історичний бомбардирський рекорд

У Лео відкрилося друге дихання в сезоні.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Уеску", яка замикає турнірну таблицю, і здобула велику перемогу - 4:1.

Натхненником цього успіху на "Ноу Камп" був капітан "блаугранас" Ліонель Мессі, на рахунку якого дубль і асист на Оскара Мінгесу.

Для аргентинського нападника ці м'ячі стали 20-м і 21-м у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Таким чином, він став першим в історії гравцем, який зумів забити 20+ голів за сезон протягом 13 кампаній поспіль.

Завдяки цій перемозі "Барса" повернула собі друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Атлетіко" 4 очками.

Огляд матчу "Барселона" - "Уеска".

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