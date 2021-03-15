Українські ветерани уперше візьмуть участь у змаганнях Warrior Games

Із 2021 року Україна братиме участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games (Ігри Воїнів) у США. Цієї осені 40 українських ветеранів уперше виступлять та представлять Україну в Орландо.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів.

"Залучення України до Warrior Games стало результатом успішних перемовин за участі Організаційного комітету Ігор Нескорених в Україні та збірної України на Іграх Нескорених у Гаазі, які велись з 2019 року. До організаційної команди Warrior Games в Україні входять Міністерство у справах ветеранів України, Центр стратегічних комунікацій «СтратКом Україна», ГО «Ігри Інвіктус Україна», Федерація стронгмену України, БФ «Повернись Живим»", - сказано в повідомленні.

До складу української команди увійдуть представники Національної збірної України «Ігор Нескорених», а також ветерани та ветеранки, які пройдуть національний відбір. Потрапити до збірної України та виступити на Warrior Games 2021 матимуть можливість ветерани та чинні військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Держприкордонслужби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які дістали поранення, були травмовані чи захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у районі бойових дій ООС, або в ході миротворчих операцій за участю України з 1991 року.

Фото: facebook.com/WarriorGamesUA

Фото: facebook.com/WarriorGamesUA

Warrior Games – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Міністерство оборони США організовує цей захід вже восьмий рік поспіль. Цього року він проходитиме з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США.

До програми Ігор Воїнів входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика (біг та метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи. Серед учасниць – команди з восьми країн світу: США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.

"Включення України до Warrior Games сприятиме розширенню можливостей спортивної реабілітації українських ветеранів та військовослужбовців вже у 2021 році, що особливо актуально в умовах пандемії та масового переносу заходів, в тому числі Ігор Нескорених у Гаазі, на 2022 рік. На відміну від Invictus Games, які відбуваються що два роки, Warrior Games відбуваються щороку, що даватиме ще більше можливостей нашій організаційній команді мобілізувати ветеранську спільноту навколо спорту та тієї реабілітаційної сили, яку має спортивна активність", - каже координатор Invictus Games та Warrior Games в Україні Оксана Горбач.

Відбір кандидатів на участь у Warrior Games пройде в межах національних змагань, що відбудуться в середині травня 2021 року в Києві. Реєстрація на відбіркові змагання триватиме з 22 березня по 30 квітня.

"Warrior Games – унікальний міжнародний захід адаптивних видів спорту, який у 2013 році надихнув Принца Гарі, герцога Сассекського створити Invictus Games. З 2017 року українські захисники беруть участь у Invictus Games, а з 2021 року - до міжнародних спортивних заходів, які є доступними для українських воїнів, долучається Warrior Games", - зазначає заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, у 2017 році Україна вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених" як учасник багатьох військових навчань і миротворчих операцій під егідою ООН. У Торонто збірна України завоювала 14 медалей.