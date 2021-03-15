Роналду встановив унікальне досягнення в Серії А

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У рамках матчу 27-го туру Серії А "Ювентус" грав на Сардинії проти "Кальярі" і здобув перемогу - 3:1. Усі голи в складі гостей записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Таким чином, 36-річний португалець став автором унікального досягнення. Кріштіану забивав на всіх стадіонах команд Серії А.

18/18 - Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A. Viaggiatore.#CagliariJuve #SerieA pic.twitter.com/sSQSM9GXUq — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021

Відзначимо, що Роналду забив п'ять голів у своїх попередніх чотирьох матчах Серії А проти "Кальярі", але всі м'ячі були оформлені на стадіоні в Турині. Форвард єдиний раз провів матч на стадіоні "Сарденья" в липні 2020 року і тоді не відзначився голом.

Нацей момент Роналду забив 75 голів у 87 матчах чемпіонату Італії за "Ювентус".

Додамо, що найрезультативнішим місяцем для Кріштіану є якраз березень. За свою кар'єру цього місяця CR7 забив 87 м'ячів.