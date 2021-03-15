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Роналду встановив унікальне досягнення в Серії А

Кріштіану відзначився хеттриком на Сардинії.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У рамках матчу 27-го туру Серії А "Ювентус" грав на Сардинії проти "Кальярі" і здобув перемогу - 3:1. Усі голи в складі гостей записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Таким чином, 36-річний португалець став автором унікального досягнення. Кріштіану забивав на всіх стадіонах команд Серії А.

Відзначимо, що Роналду забив п'ять голів у своїх попередніх чотирьох матчах Серії А проти "Кальярі", але всі м'ячі були оформлені на стадіоні в Турині. Форвард єдиний раз провів матч на стадіоні "Сарденья" в липні 2020 року і тоді не відзначився голом.

Нацей момент Роналду забив 75 голів у 87 матчах чемпіонату Італії за "Ювентус".

Додамо, що найрезультативнішим місяцем для Кріштіану є якраз березень. За свою кар'єру цього місяця CR7 забив 87 м'ячів.

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