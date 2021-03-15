Українця Михайлюка обміняли в новий клуб НБА

Фото: nba.com/thunder Святослав Михайлюк

Клуб НБА "Оклахома-Сіті Тандер" на офіційному сайті оголосив про підписання українського захисника команди "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка.

Угода відбулася в рамках обміну - у зворотному напрямку вирушив захисник Хаміду Діалло.

При цьому новий клуб українця отримав ще драфт-пік другого раунду у 2027 році.

Михайлюк грав у "Детройті" з початку 2019 року, коли перейшов із "Лос-Анджелес Лейкерс". У 36 матчах нинішнього сезону Святослав у середньому набирає 6,9 очка і робить 2,1 підбирання.

"Оклахома" після 38 матчів посідає 12-й рядок у Західній конференції.