Майкл Джорждан пожертвував $10 млн на відкриття двох нових клінік

Співвласник "Шарлотт Горнетс" Майкл Джордан пожертвував $10 млн на відкриття двох нових клінік в рідному місті Вілмінгтон, в Північній Кароліні, повідомляє The Sports Rush.

"Кожен повинен мати доступ до якісного медичного обслуговування, незалежно від того, де він живе і чи є у нього страховка. Вілмінгтон займає особливе місце в моєму серці, і мені по-справжньому приємно мати можливість віддавати щось спільноті, яке підтримувало мене протягом всього мого життя", - цитує легенду НБА видання.

Протягом багатьох років MJ брав участь в широкому спектрі благодійних проектів. У 2017 році Джордан виділив $7 млн на відкриття двох лікарень в Шарлотт.

Раніше Джордан пожертвував доходи від фільму "Останній танець" організації, яка займається боротьбою з голодом в США.

JUST ANNOUNCED: @NBA superstar Michael Jordan says he's making a $10M donation to @NovantHealth — to open new health clinics in his hometown of Wilmington, NC.



This comes after @Jumpman23 donated $7M in 2017 to open two clinics in Charlotte. pic.twitter.com/IoWWTQCv0l — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 15, 2021

Нагадаємо, він також брав активну участь в недавньому засіданні губернаторів НБА з приводу страйку гравців. Втручання Джордана зіграло важливу роль в залученні гравців до відновлення плей-офф. Він домігся цього, підштовхнувши своїх співвласників до створення лобі на захист інтересів соціальної справедливості.