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Майкл Джорждан пожертвував $10 млн на відкриття двох нових клінік

Легенда НБА великий меценат.

Майкл Джорждан пожертвував $10 млн на відкриття двох нових клінік
Майкл Джордан
Фото: EPA/UPG

Співвласник "Шарлотт Горнетс" Майкл Джордан пожертвував $10 млн на відкриття двох нових клінік в рідному місті Вілмінгтон, в Північній Кароліні, повідомляє The Sports Rush.

"Кожен повинен мати доступ до якісного медичного обслуговування, незалежно від того, де він живе і чи є у нього страховка. Вілмінгтон займає особливе місце в моєму серці, і мені по-справжньому приємно мати можливість віддавати щось спільноті, яке підтримувало мене протягом всього мого життя", - цитує легенду НБА видання.

Протягом багатьох років MJ брав участь в широкому спектрі благодійних проектів. У 2017 році Джордан виділив $7 млн на відкриття двох лікарень в Шарлотт.

Раніше Джордан пожертвував доходи від фільму "Останній танець" організації, яка займається боротьбою з голодом в США.

Нагадаємо, він також брав активну участь в недавньому засіданні губернаторів НБА з приводу страйку гравців. Втручання Джордана зіграло важливу роль в залученні гравців до відновлення плей-офф. Він домігся цього, підштовхнувши своїх співвласників до створення лобі на захист інтересів соціальної справедливості.

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