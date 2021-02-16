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Визначено найкращих футболіста і футболістку 2020 року в Україні

Номінацію виграли представники "Житлобуду-1" і "Динамо".

Напередодні у Київі відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020".

В ході івенту був названий кращий футболіст України за підсумками минулого календарного року.

Віктор Циганков
Фото: УАФ
Віктор Циганков

Звання найкращого гравця року удостоївся півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. Хавбек обійшов у голосуванні двох представників "Шахтаря" - Тараса Степаненка та Тайсона.

Нагадаємо, що гол Циганкова у ворота збірної Іспанії в рамках матчу Ліги Націй був номінований на кращий гол в Україні за минулий календарний рік.

Дар'я Апанащенко
Фото: УАФ
Дар'я Апанащенко

Крім того,найкращою футболісткою 2020 року журі обрало представницю "Житлобуду-1" Дар'ю Апанащенко. Для дівчини це третя подібна нагорода.

Апанащенко обійшла своїх конкуренток в особі Яни Калініної і Надії Куніної (обидві - "Житлобуд-2").

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