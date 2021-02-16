Моуріньо став найкращим тренером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії

Статистами не забутий тріумф Жозе з "Челсі" і "Інтером".

Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

Головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо очолив список кращих тренерів світу в XXI столітті за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

У топ-3 58-річний португалець обійшов головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова і легендарного наставника "Манчестера Юнайтед" Алекса Фергюсона, а також тренера "МанСіті" Хосепа Гвардіолу.

Нагадаємо, Моуріньо ставав кращим тренером світу в 2004, 2005, 2010 2012 роках.

Також в число номінантів увійшли, зокрема, Арсен Венгер, Карло Анчелотті, Вісенте Дель Боске, Дієго Сімеоне і Марчелло Ліппі.