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Уперше в тренерській кар'єрі Моуріньо очолювана ним команда програла два домашні матчі поспіль

"Тоттенгем" програв "Челсі".

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

У рамках підсумкового матчу 22-го туру Англійської прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі між "Тоттенгемом" і "Челсі".

За рахунок реалізованого на 24-й хвилині Жоржиньо пенальті мінімальну перемогу здобув "Челсі" - 1:0.

Для наставника "шпор" Жозе Моуріньо це був перший випадок у тренерській кар'єрі, коли очолювана ним команда програла два домашні матчі поспіль.

Нагадаємо, в рамках 20-го туру "Тоттенгем" поступився на своєму полі "Ліверпулю" - 1:3.

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Челсі".

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