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Усик назвав, скільки країн пропонували йому змінити громадянство

Олександр залишиться громадянином України.

Олександр Усик
Фото: Facebook
Олександр Усик

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) дав розгорнуте інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки", в якому, зокрема, торкнувся теми патріотизму і свого ставлення до України.

Боксер заявив, що не має наміру виїжджати з країни, а також зізнався, що за зміну громадянства йому неодноразово пропонували величезні суми.

"Патріотізм- це те, за чим ховаються бруднулі, брудні люди. Я - син своєї країни. Я її дуже сильно обожнюю і люблю. Мені пропонували багато разів і немаленькі суми для того, щоб я поміняв громадянство. 5-6 країн, прям нормальний кеш. При тому, що це просто за згоду. Надалі, говорили, ще буде нормально грошей. Але не всі ж за гроші можна купити", - переконаний Усик.

"Я люблю свою країну, я намагаюся розвивати її в різних родах діяльності. Намагаюся в спорті її прославляти і піднімати прапор, будувати тут бізнес, з якого я буду платити податки країні. І я хочу тут жити і хочу, щоб мої діти тут жили. Хтось їде. Моя дружина говорить - будинок, у нас з нею все дуже сходиться. В поганий момент, в важкий момент найлегше просто взяти і поїхати, а не залишитися і допомогти країні", - зазначив 34-річний олімпійський чемпіон Лондона-2012.

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