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"Ліверпуль" майже 4 роки не програвав на "Енфілді", а за останні 13 днів зробив це двічі поспіль

У команди Клоппа великі проблеми зі складом.

"Ліверпуль" майже 4 роки не програвав на "Енфілді", а за останні 13 днів зробив це двічі поспіль
Переможний м'яч "Брайтона"
Фото: EPA/UPG

У рамках 22-го туру Англійської прем'єр-ліги чемпіон країни "Ліверпуль" приймав на "Енфілді" скромний "Брайтон" і поступився - 0:1.

Це була друга поспіль домашня поразка "червоних" в АПЛ за останні два тижні. Нагадаємо, 21 січня підопічні Юргена Клоппа з аналогічним рахунком поступилися теж не надто успішному "Бернлі".

Доти "Ліверпуль" у рідних стінах поступався востаннє у квітні 2017 року, коли мерсисайдці програли "Кристал Пелас" - 1:2.

Крім того, "червоні" не можуть забити в трьох домашніх зустрічах поспіль уперше з жовтня 1984 року. Безгольова серія команди Клоппа на "Енфілді" становить 348 хвилин.

Ця поразка відкинула команду Клоппа на 4-те місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера "МанСіті" збільшилося до 7 очок при одній грі в запасі в МС.

Найближчої неділі на "Енфілді" пройде очна зустріч цих двох команд. Невдача "Ліверпуля" напевно означатиме, що цього року в Англії буде новий футбольний король.

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