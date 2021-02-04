У команди Клоппа великі проблеми зі складом.

У рамках 22-го туру Англійської прем'єр-ліги чемпіон країни "Ліверпуль" приймав на "Енфілді" скромний "Брайтон" і поступився - 0:1.

Це була друга поспіль домашня поразка "червоних" в АПЛ за останні два тижні. Нагадаємо, 21 січня підопічні Юргена Клоппа з аналогічним рахунком поступилися теж не надто успішному "Бернлі".

Доти "Ліверпуль" у рідних стінах поступався востаннє у квітні 2017 року, коли мерсисайдці програли "Кристал Пелас" - 1:2.

Крім того, "червоні" не можуть забити в трьох домашніх зустрічах поспіль уперше з жовтня 1984 року. Безгольова серія команди Клоппа на "Енфілді" становить 348 хвилин.

1984 - Liverpool have failed to score in three consecutive home league games for the first time since October 1984, with the Reds’ goalless run at Anfield currently standing at 348 minutes. Bereft. pic.twitter.com/10UTHWSqfa — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

Ця поразка відкинула команду Клоппа на 4-те місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера "МанСіті" збільшилося до 7 очок при одній грі в запасі в МС.

Найближчої неділі на "Енфілді" пройде очна зустріч цих двох команд. Невдача "Ліверпуля" напевно означатиме, що цього року в Англії буде новий футбольний король.