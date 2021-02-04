Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала збірну десятиліття Європи

Було з кого вибрати.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті опублікувала символічну збірну Європи в минуле десятиліття (2011-2020).

Більшість становлять гравці Бундестіму - три. "Фурія Роха" представлена двома гравцями. Збірні Нідерландів, Польщі, Португалії, Бельгії, Італії та Хорватії представлені одним футболістом.

На клубному рівні найбільше представників "Реала" - 3. По 2 представники "Баварії" і "Ювентуса". "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" і "Віссел Кобе" представлені одним гравцем кожен. І Філіп Лам уже завершив кар'єру.

Збірна виглядає так:

Голкіпер - Мануель Ноєр (Німеччина, "Баварія")

Захисники - Філіп Лам (Німеччина, завершив кар'єру), Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Віргіл ван Дейк (Голландія, "Ліверпуль") і Леонардо Бонуччі (Італія, "Ювентус")

Півзахисники - Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Андрес Іньєста (Іспанія, "Віссел Кобе"), Лука Модрич (Хорватія, "Реал") і Кевін де Брейне (Бельгія, "Манчестер Сіті")

Форварди - Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус") і Роберт Левандовський (Польща, "Баварія").