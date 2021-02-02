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На зборі "Шахтаря" усі голкіпери тренуються у спеціальних окулярах: Пятов розповів секрет

Новаторство воротарської школи.

На зборі "Шахтаря" усі голкіпери тренуються у спеціальних окулярах: Пятов розповів секрет
Андрій Пятов
Фото: EPA/UPG

36-річний голкіпер донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов розповів про спеціальні окуляри, які голкіпери донецького клубу використовують на тренуваннях.

"Хто стежить за зборами "Шахтаря", ось уже кілька днів запитують, що за окуляри, в яких тренуються воротарі?

Це стробоскопічні окуляри для поліпшення зорово-моторної координації. У них тренується швидкість реакції", - розкрив секрет ветеран воротарського цеху.

"Звичайно, в них незручно - з боків нічого не видно, огляд звужений. Але в цьому і суть.

Для нас, воротарів, це, з одного боку, те саме тренування, але з обтяженням", - зазначив Пятов.

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