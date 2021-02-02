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Селезньов назвав "маячнею" чутки про те, що він виходив на матч п'яним

Форварда відрахували з "Колоса".

Селезньов назвав "маячнею" чутки про те, що він виходив на матч п'яним
Євген Селезньов
Фото: Instagram

Форвард Євген Селезньов прокоментував скандальне відрахування з "Колоса".

Раніше ЗМІ повідомили, що 35-річного футболіста відрахували з команди за "грубе порушення режиму".

"Зараз усе нормально, я вдома з родиною. Те, що пишуть - це все маячня. Що взагалі сталося? Довго пояснювати. Я вже багато прочитав про себе. Навіть те, що я виходив п'яним на гру. У мене дитина, мати, дружина. Мені більше їх шкода, ніж себе", - заявив Селезньов в ефірі програми Циганик LIVE.

При цьому Євген відмовився говорити, чому насправді пішов із "Колоса".

"Я поїхав за сімейними обставинами. Порушення режиму? Давайте залишимо ці чутки, вони розвіються самі.

Продовжувати грати в УПЛ? А чому ні. Я що, збирався закінчувати?", - риторично запитує Селезньов.

Нагадаємо, що форвард перейшов у клуб з Ковалівки у вересні 2020 року. За цей час провів за команду 12 матчів і забив п'ять голів (усі - з пенальті).

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