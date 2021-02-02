Українська діаспора в турецькому чемпіонаті поповнилася захисником "Шахтаря"

Фото: Эрзурумспор Богдан Бутко

Захисник "Шахтаря" Богдан Бутко перейшов в турецький "Ерзурумспор", повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Нинішній контракт 30-річного вихованця донецького футболу з "гірниками" розрахований до літа 2021 року. З минулого року захисник на правах оренди захищав кольори польського "Леха", за який провів 10 матчів.

Таким чином, Богдан поповнив українську діаспору в чемпіонаті Туреччини. Нагадаємо, за "Різеспор" виступає ексгравець "Динамо" Микола Морозюк, а його колишній партнер по київському клубу Сергій Рибалка захищає кольори "Сівасспора". Артем Кравець є одним з кращих в даний момент бомбардирів "Коньяспору".

Ще в минулому році за той же "Різеспор" виступали Андрій Борячук і Денис Гармаш.

Не з чуток знайома турецька Суперліга і ексгравцеві "Фенербахче" Олександру Караваєву.

І як не згадати українських гвардійців Артема Мілевського, Олександра Кучера, Олександра Рибку, Олександра Гладкого, Сергія Реброва та Євгена Селезньова, які також залишили свій слід в чемпіонаті Туреччини.

В цілому більше 30 українців захищали кольори того чи іншого турецького клубу.

Що стосується "Ерзурумспора", то команда йде на передостанньому, 20-му місці Суперліги.