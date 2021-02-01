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Головний тренер "Аталанти" підтвердив трансфер ще одного гравця збірної України

Гасперіні розкрив деякі подробиці переходу Віктора Коваленко.

Головний тренер "Аталанти" підтвердив трансфер ще одного гравця збірної України
Віктор Коваленко
Фото: УНИАН

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розповів про потенційно здійсненому трансфер півзахисника "Шахтаря" і збірної України Віктора Коваленко.

"Це організований клубом трансфер. Цей перехід міг відбудуться і безкоштовно, але в червні. Коваленко почне інтегруватися в команду, як тільки прибуде", - цитує Гасперіні Тutto Atalanta.

"Також такий трансфер корисний в зв'язку з появою додаткового часу на відновлення деяких гравців, таких як Маріо Пашаліч і Маттіа Кальдара", - зазначив наставник "Аталанти".

Додамо, що Коваленко вже попрощався з гравцями "Шахтаря" і вилетів до Бергамо.

Нагадаємо, в складі Regina delle provinciali виступає ще один українець Руслан Малиновський.

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