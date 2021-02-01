Під час "24 години Дайтони" пілота зняли прямо під час гонки через COVID-19

Як з'ясувалося прямо під час "24 години Дайтони", тест на коронавірус пілота команди Corvette Racing Антоніо Гарсії дав позитивний результат, повідомляє xsport.ua.
Команді довелося зняти його з дистанції. Джордан Тейлор і Нік Катсбург закінчували гонку удвох і змогли здобути перемогу в класі GT Le Mans.
"Відповідно до міжнародних протоколам всі пілоти і члени команд повинні пройти тест на COVID до і після будь-яких гонок", - прокоментував ситуацію SportCar365 представник команди.
"Перший тест Гарсії, перед прибуттям на "Дайтона", дав негативний результат, а другий, який він здавав, щоб покинути країну, - позитивний. Після отримання повідомлення про це його негайно зняли зі змагань, хоча Антоніо і не відчував ніяких симптомів", - зазначив співробітник.
"Після консультацій з IMSA було визначено, що команда виконала всі умови протоколів безпеки і може продовжувати гонку. Ми повідомили членів екіпажу та інших осіб, які контактували з Антоніо, і проведемо для них тестування через 72 години відповідно до рекомендацій CDC".
Пілот повідомив, що раніше вже переніс коронавірус.