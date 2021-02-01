Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
Помер батько Василя Сліпака
Помер батько Василя Сліпака
ГоловнаСпорт

Під час "24 години Дайтони" пілота зняли прямо під час гонки через COVID-19

Екіпаж Антоніо Гарсія від цього не програв.

Під час "24 години Дайтони" пілота зняли прямо під час гонки через COVID-19
Антоніо Гарсія
Фото: IMSA

Як з'ясувалося прямо під час "24 години Дайтони", тест на коронавірус пілота команди Corvette Racing Антоніо Гарсії дав позитивний результат, повідомляє xsport.ua. 

Команді довелося зняти його з дистанції. Джордан Тейлор і Нік Катсбург закінчували гонку удвох і змогли здобути перемогу в класі GT Le Mans. 

"Відповідно до міжнародних протоколам всі пілоти і члени команд повинні пройти тест на COVID до і після будь-яких гонок", - прокоментував ситуацію SportCar365 представник команди.

"Перший тест Гарсії, перед прибуттям на "Дайтона", дав негативний результат, а другий, який він здавав, щоб покинути країну, - позитивний. Після отримання повідомлення про це його негайно зняли зі змагань, хоча Антоніо і не відчував ніяких симптомів", - зазначив співробітник.

"Після консультацій з IMSA було визначено, що команда виконала всі умови протоколів безпеки і може продовжувати гонку. Ми повідомили членів екіпажу та інших осіб, які контактували з Антоніо, і проведемо для них тестування через 72 години відповідно до рекомендацій CDC".

Пілот повідомив, що раніше вже переніс коронавірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також