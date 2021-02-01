Під час "24 години Дайтони" пілота зняли прямо під час гонки через COVID-19

Екіпаж Антоніо Гарсія від цього не програв.

Як з'ясувалося прямо під час "24 години Дайтони", тест на коронавірус пілота команди Corvette Racing Антоніо Гарсії дав позитивний результат, повідомляє xsport.ua.

Команді довелося зняти його з дистанції. Джордан Тейлор і Нік Катсбург закінчували гонку удвох і змогли здобути перемогу в класі GT Le Mans.

"Відповідно до міжнародних протоколам всі пілоти і члени команд повинні пройти тест на COVID до і після будь-яких гонок", - прокоментував ситуацію SportCar365 представник команди.

"Перший тест Гарсії, перед прибуттям на "Дайтона", дав негативний результат, а другий, який він здавав, щоб покинути країну, - позитивний. Після отримання повідомлення про це його негайно зняли зі змагань, хоча Антоніо і не відчував ніяких симптомів", - зазначив співробітник.

"Після консультацій з IMSA було визначено, що команда виконала всі умови протоколів безпеки і може продовжувати гонку. Ми повідомили членів екіпажу та інших осіб, які контактували з Антоніо, і проведемо для них тестування через 72 години відповідно до рекомендацій CDC".

Пілот повідомив, що раніше вже переніс коронавірус.