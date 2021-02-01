Столітнього британського ветерана, який зібрав мільйони для лікарів, госпіталізували з коронавірусом

У сера Тома кілька тижнів тому було діагностовано пневмонію.

Британський ветеран Том Мур, який в 2020 році зібрав майже 33 млн фунтів стерлінгів (45 млн доларів США) пожертвувань для підтримки Національної служби охорони здоров'я під час пандемії COVID-19, ввечері в неділю, 31 січня, був госпіталізований з коронавірусом.

Про це повідомила дочка Мура Ханна на сторінці фонду його імені в Twitter.

Ханна Інграм-Мур розповіла, що у її батька виникли проблеми з диханням, і його госпіталізували. За її словами, у сера Тома кілька тижнів тому було діагностовано пневмонію, а минулого тижня його тест на Covid-19 виявився позитивним.

Зазначається, що Том Мур, якому у квітні виповнилося сто років, наразі не був щеплений вакциною від коронавірусу, оскільки приймає препарати для лікування пневмонії.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон побажав Тому Муру якнайшвидшого одужання, передає ВВС.

"Ви надихнули всю країну, і я знаю, що всі ми бажаємо вам повністю одужати", - заявив Джонсон.

Мур нещодавно пройшов курс лікування від раку і влітку 2020 року відновлював рухливість після того, як зламав стегно. Він хотів зібрати тисячу фунтів на знак подяки британським медикам і в підсумку зібрав набагато більше, ставши знаменитістю в усьому світі.

За допомогою ходунків ветеран колами ходив по саду, періодично викладаючи відео в YouTube. До свого сторіччя він розраховував пройти 100 кіл. Кампанія Мура виявилася надпопулярною. 17 квітня в прямому ефірі ВВС він закінчив сотий обхід саду, зібравши 17 млн фунтів (23,3 млн доларів). Гроші продовжували надходити і після цього.

У столітній день народження Тому Муру було присвоєно почесне звання полковника. У липні він був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою II.