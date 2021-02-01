У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Помер батько Василя Сліпака
Помер батько Василя Сліпака
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ
Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Найбільше нових добових випадків ковіду виявили в Івано-Франківській області

В Україні у неділю провели менше 10 тис. ПЛР-тестувань, захворіли 2 030 людей.

Найбільше нових добових випадків ковіду виявили в Івано-Франківській області
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

За минулу добу в Україні провели 9 873 тестувань методом ПЛР і виявили 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужав від коронавірусу 5 131 пацієнт. Зафіксовано 61 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальний випадок. До лікарень потрапила 1 103 особи з ковідом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (297), Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 221 485 осіб, одужало - 1 023 915 пацієнтів. Зафіксовано 22 768 пов’язаних зі COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 257 875.

Як повідомляли, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу, найбільше на Прикарпатті та Закарпатті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також