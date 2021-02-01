Найбільше нових добових випадків ковіду виявили в Івано-Франківській області

В Україні у неділю провели менше 10 тис. ПЛР-тестувань, захворіли 2 030 людей.

За минулу добу в Україні провели 9 873 тестувань методом ПЛР і виявили 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужав від коронавірусу 5 131 пацієнт. Зафіксовано 61 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальний випадок. До лікарень потрапила 1 103 особи з ковідом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (297), Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 221 485 осіб, одужало - 1 023 915 пацієнтів. Зафіксовано 22 768 пов’язаних зі COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 257 875.

Як повідомляли, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу, найбільше на Прикарпатті та Закарпатті.