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На Донбасі окупанти заявили про отримання російської "вакцини" від коронавірусу

Вони планують розгорнути 32 пункти вакцинації на тимчасово непідконтрольних територіях. 

На Донбасі окупанти заявили про отримання російської "вакцини" від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Окупаційні сили на Донбасі заявили про отримання так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V для щеплення українських громадян на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області.

"Міністерство охорони здоров'я" повідомило, що 31 січня партія препарату прибула в Донецьку область, пише РБК.

Спочатку щеплювати Sputnik V, який досі не пройшов третю фазу клінічних досліджень, планують людей з груп ризику. На тимчасово окупованих територіях Донецької області збираються розгорнути 32 пункти вакцинації, зокрема в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієво, Торезі, Шахтарську, Амвросіївському та Новоазовському районах.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує, оскільки вона не пройшла необхідні випробування. 

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

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